Zengin ve Yoksul dizisinin konusu ne? İşte Zengin ve Yoksul dizisinin oyuncuları

Zengin ve Yoksul dizisinin konusu ne? İşte Zengin ve Yoksul dizisinin oyuncuları

Zengin ve Yoksul ilk bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşacak. Zengin ve Yoksul dizisinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, senaristliğini ise Hatice Meryem ile Yelda Eroğlu üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini de Deniz Yorulmazer yapacak. Peki Zengin ve Yoksul dizisinin konusu ne? İşte Zengin ve Yoksul dizisinin oyuncuları...

Yeni dizi Zengin ve Yoksul ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Başarılı oyuncuların yer aldığı Zengin ve Yoksul, dizi konusuyla da ilgi görüyor. İlk bölüm fragmanı yayınlanan ve merak uyandıran Zengin ve Yoksul dizisinde neler yaşanacak? İşte Zengin ve Yoksul dizisinin konusu ve oyuncuları…

ZENGİN VE YOKSUL DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya. Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler…

Aysel doğduğundan beri zengin akrabaları Erdemlilerin gölgesinde büyümüştür. Artık çocuk değildir ve ailecek uğradıkları hor görülme bütün benliğini öfkeyle doldurmaktadır. Kuzeni Aleyna’nın bütün iyi niyetine rağmen onu içine sürüklediği bir yanlış anlaşılma genç kızın gururunu onarılmaz bir şekilde kırar. Parlamak için küçük bir kıvılcım bekleyen Aysel’in yolu, gizemli bir genç erkekle, Karan’la kesişecektir. İlk görüşte mıknatıs gibi çekildiği Karan’ın kendisine başka amaçlarla yaklaştığını anlayan genç kız büyük bir yıkım yaşar. Ancak içinden yıkılacak tek kişi Aysel değildir. Karan’la ikisinin kalbinde büyüyen nefret, kan bağından başka hiçbir ortak yönü olmayan iki ailenin de hayatını temelinden sarsacaktır.

ZENGİN VE YOKSUL DİZİSİ OYUNCULARI

Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri derinden etkilemeye hazırlanan dizide Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan ve Sacide Taşaner gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.



Binnur Kaya

19 Nisan 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1995 yılında Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü tamamlamıştır. Bilkent'ten mezun olduktan sonra İstabul'a yerleşti. Bir kaç tiyatro oyununda yer aldıktan sonra Hülya Aşar Show'da Asiye karakteri ile televizyon dünyasına katılmıştır. Daha sonra Kaynanalar dizisi ile dizi kariyerine başladı. Ardından Engin Günaydın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Dış Kapının Mandalları dizisinde yer aldı.

Komedi ağırlıklı rollerde yer alan Binnur Kaya Özellikle Avrupa Yakası dizisindeki Şahika karakteri ile tanınmaktadır. Türk Malı , Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri, Analar ve Anneler gibi önemli dizilerde yer alan oyuncu Babam ve Oğlum, Bizi Hatırla, Sen Kiminle Dans Ediyorsun gibi sinem filmlerinde de kendine yer bulmuştur.

Osman Sonant

1 Mart 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan oyunculuk dersleri almıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy yönetimindeki Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda yer almıştır. Daha sonra 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Oyunculuk Bölümünü tamamlamıştır.

Bir çok tiyatro oyununda yer aldıktan sonra televizyon kariyerine başlayan oyuncu Yılan Hikayesi dizisi ile dizi kariyerine başlamıştır. Behzat Ç dizisinde yer aldıktan sonra Leyla ile Mecnun dizisindeki Yavuz karakteri ile geniş bir kitle tarafından tanınmayı başarmıştır. Pandora'nın Kutusu adlı film ile en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Damla Colbay

14 Ocak 1993'te İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nü tamamlayan oyuncu Kara Para Aşk dizisi ile kariyerine başlamıştır.Ardından Hayat Mucizelere Gebe isimli dizide Demet karakterine hayat vermiştir. Son olarak İçerde dizisindeki gazeteci Eylem karakterini canlandırmıştır.

Gülcan Arslan

1 Mayıs 1986 tarihinde Sakarya Karasu'da doğmuştur. 1.72 cm boyundaki oyuncu Lise eğitiminin ardından Almanya'da bulunan ablasının yanına taşındı. Burada ablasının yönlendirmesi ile oyunculuğa yönelmiştir. Bir Çocuk Sevdim adlı dizi ile tanınmaktadır. Son olarak Günahkar isimli dizide yer almıştır.