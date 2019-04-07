Zengin ve Yoksul nerede çekiliyor? İşte Zengin ve Yoksul’un çekildiği yer…

Zengin ve Yoksul nerede çekiliyor? İşte Zengin ve Yoksul’un çekildiği yer…

Zengin ve Yoksul dizisi bu akşam başlıyor. Diziseverler Zengin ve Yoksul nerede çekiliyor merak ediyor. Peki başrollerini Osman Sonant, Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Gülcan Aslan, Evrim Solmaz ve Damla Colbay'ın paylaştığı dizi Zengin ve Yoksul nerede çekiliyor?

NTC Medya tarafından hazırlanan Zengin ve Yoksul dizisi hakkında merak edilen detaylar bir bir belli oluyor. Bu akşam başlayacak olan dizi Zengin ve Yoksul nerede çekiliyor? İşte Deniz Yorulmazer’in yönettiği ve Yelda Eroğlu ile Hatice Meryem kaleme aldığı dizi Zengin ve Yoksul’un çekildiği mekan…

ZENGİN VE YOKSUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zenfin ve Yoksul dizisi nihayet bu akşam başlıyor. İki farklı yaşam koşullarının konu edinildiği dizi İstanbul’un farklı semtlerinde çekiliyor. Öte yandan dizinin tanıtımındaki manzaralı yerler de bir hayli dikkat çekti. İşte bu sahnelerin çekildiği yer İstanbul Üsküdar, izleyenlere nefis kız kulesi manzarası sunan bu sahneler Salacak Sahil’deki kafelerde çekildi.