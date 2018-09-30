Zerrin ilk yenilgisini aldı! Avlu 14. yeni bölüm fragmanı geldi! Avlu yeni fragmanda isyan var!

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Avlu dizisi 14. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından bugün yayınlandı. Avlu’da yeni dönemin ilk isyanı çıktı. Zerrin kaybetmenin tadını öğrendi. Deniz intikam ateşi ile yanıyor ve görüş gününde Alp’e saldırıyor. Kudret oğlunu Deniz’in elinden kurtarabilecek mi? Zerrin hapishanenin yönetimini ele geçirebilecek mi? Yeni bölümde bu sorulara yanıt aranacak? İşte Avlu yeni fragman…

AVLU 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

#Avlu yeni bölüm fragmanı! Avlu yeni bölümüyle perşembe 20.00’da Star’da pic.twitter.com/bRFknsAqe5 — STAR TV (@startv) 30 Eylül 2018

AVLU 13. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kudret oğlunun ölümünde Deniz’i suçlar. Zerrin’e onu öldüreceğini söyler. Zerrin hapishane personelini gece mesaiye bırakır. Olay çıkmasından endişe etmektedir. Kudret’i revire kaldırılır. Oğlunun adını sayıklar. Bu sırada deniz gizlice onun yanına gelir. Kulağına birşeyler söyler. Kudret’e rahat yüzü göstermeyecektir. İçindeki intikam ateşi sönmemiştir. Zerrin, Deniz’i odasına çağırır. Kudret’in olayı çözülene kadar gözünün üzerinde olduğunu söyler.

AVLU 13. BÖLÜM İZLE

DENİZ ADIM ADIM TAKİPTE

Deniz’in attığı her adım takip edilmektedir. Hapishanede gerilim yükselmiştir. Kadınlar Azra’nın telefonunu kullanamadıkları için isyan boyutuna gelmiştir. Hatta içlerinden biri Azra’ya saldırır. Hasret imdada yetişir ve onu kurtarır. Hasret telefonu bahçede saksıların içine saklamıştır. Ancak birileri bu telefonu olduğu yerden almıştır. Zerrin, Dudu’ya yeni bir görev verir. Yeni bir bahçe yapılacaktır ve başında da Dudu’nun bulunmasını ister ve Avlu’da gözü kulağı olmasını ister. Herkesin ne yaptığından haberi olmasını ister. Dudu buna yanaşmaz ama kızı Öykü ile onu tehdit eder.

Kudret, Deniz’e saldırır. Tam öldüreceği sırada Zerrin oğlunun yaşadığını söyler. Kudret inanmaz. Oğluyla konuşmak ister ama önce yaptığının cezasını çekecektir. Deniz büyük bir şok yaşar. Azra’dan telefonu ister. Bulunamayan telefon yatağın altından çıkar. Telefonla birini arar. Aradığı kişiye ulaşamayınca telefonu yere atıp kırar. Alp, Hakan’ı her yerde aratmaktadır. Hakan ortalıklarda yoktur. Deniz, telefonunun kendisine ait olduğunu Zerrin’e söyler ve ne yapacaksa yapmasını söyler. Deniz’i hücreye atarlar. Deniz çıldırmıştır.

HEVES UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDE

Kudret, Alp’in adamından bir parti mal getirmesini söyler. Malı getirecek olan Naciye’nin kocasıdır. Naciye’nin kızı Alp’in yeni sevgilisidir. Zerrin’in emri ile bahçe açılır. Sorumluluğunu da Dudu’ya vermiştir. Zerrin hücrede bulunan Deniz’i görmeye gider ve telefonu nasıl bulduğunu tekrar sorar. Deniz yine aynı cevabı verir. Zerrin onu hücreden çıkarır. Zerrin hakkında gardiyanların kafalarında soru işaretleri vardır.

SELİM’İN PES ETMEYE NİYETİ YOK

Deniz Naciye’yi sıkıştırır. Alp’in onu uyuşturucuya bağımlı hale getireceğini söyler. Naciye korkmuştur. Kudret’in içeriye soktuğu uyuşturucudan Heves’e vermiştir. Durumu anlayan Azra müdahale etmek ister ama Heves o sırada içeri giren Oktay’a saldırır. Deniz, Naciye’nin yanına gidip uyuşturucuyu kendisinin mi verdiğini sorar. Naciye inkar eder ama Deniz herşeyin farkındadır. Azra’yı sınav yapmaya gelen Selim amacına ulaşamaz. Çünkü, Heves olayından dolayı Azra’yı suçlayan Zerrin onu hücreye atmıştır. Ama Selim’in pes etmeye niyeti yoktur ve tekrar görüşeceklerini söyler…

Naciye, kendisini ziyarete gelen kızından Alp’ten uzak durmasını ister. Fakat kızı bunu şiddetle reddeder. Azra Heves’i konuşturmaya çalışmaktadır. Uyuşturucuyu kimden aldığını sorar. İsim ister. Heves sonunda pes eder ve konuşur…