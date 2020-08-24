Zerrin Nişancı kimdir? Zerrin Nişancı nereli, kaç yaşında?

Zerrin Nişancı, 1960 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2006-2009 yılları arasında yayınlanan Binbir Gece dizisiyle geçen Zerrin Nişancı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Zerrin Nişancı nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Elimi Bırakma dizisinde Zerrin karakterine hayat vermiş olan Zerrin Nişancı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Zerrin Nişancı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ZERRİN NİŞANCI KİMDİR?

Zerrin Nişancı, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şişli Terakki Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2004-2006 yılları arasında Stüdyo Oyuncuları Oyunculuk Atölye’sinde Şahika Tekand’dan iki yıllık temel oyunculuk eğitimi alan Zerrin Nişancı, 2006 yılında Plato Film’de Ayla Algan ve Sevi Algan’in eğitmenliğinde kamera önü oyunculuğu atölye çalışmasına katıldı.

2007 yılında “Fikrimin İnce Gülü”, “Yemin” ve “Binbir Gece” dizilerinde bölüm oyunculukları yapan Nişancı; Doktorlar, Bir Günah Gibi, Galip Derviş, Avni Amca, Kurt Seyit ve Şura, Gönül İşleri, Fazilet Hanım ve Kızları ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol almıştır. Zerrin Nişancı, son olarak “Elimi Bırakma” dizisinde “Zerrin” karakterine hayat vermiştir.

Zerrin Nişancı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

Elimi Bırakma (Zerrin, TV Dizisi 2019)

Yasak Elma (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2019)

Fazilet Hanım ve Kızları (Sevinç, TV Dizisi 2017)

Gönül İşleri (Lale, TV Dizisi 2014)

Kurt Seyit ve Şura (Maria Borinsky, TV Dizisi 2014)

Avni Amca (Selma, Kısa Film 2013)

Galip Derviş (TV Dizisi 2013)

Bir Günah Gibi (Irina, TV Dizisi 2011)

Doktorlar (Şevval, TV Dizisi 2011)

Aşk-ı Memnu (Aynur, TV Dizisi 2008-2010)

Yemin (TV Dizisi 2007)

Fikrimin İnce Gülü (TV Dizisi 2007)

Binbir Gece (TV Dizisi 2006-2009)