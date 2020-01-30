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Zerrin Özer boşandı
Zerrin Özer boşandı
Murat Akıncı ile haziran ayında evlenen ve 36 saat sonra boşanma kararı alan Zerrin Özer, anlaşmalı olarak boşandı.
Magazin 30 Ocak 2020 - 11:30

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı. 61 yaşındaki Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akıncı ile geçtiğimiz haziran ayında nikâh masasına oturmuş, 36 saat sonra ise, eşinin dolandırıcı olduğu iddiaları üzerine de boşanma kararı almıştı.

Nikâhın ertesi günü Akıncı hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları yüzünden hastanelik olan, iki hafta önce eşi ve kayınvalidesi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldıran Özer, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle açtığı boşanma davasında herhangi bir tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

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