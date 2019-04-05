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Zerrin Özer evleniyor!
Zerrin Özer evleniyor!
61 yaşındaki başarılı şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle yakın zamanda nikah masasına oturacak. Kır düğünü yapmayı planlayan Özer, gelinlik de giyecek.
Magazin 5 Nisan 2019 - 12:38

Güçlü sesiyle adından söz ettiren başarılı şarkıcı Zerrin Özer, Kanal D’de yayınlanan magazin programına özel açıklamalarda bulundu. Özer,  Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldığını ve kır düğünü yapacaklarını belirtti.

“YAŞ FARKINA TAKILMIYORUZ”

Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Zerrin Özer, düğün detaylarını da anlattı. Özer, “Kır düğünü gibi bir şey olabilir. Çok sade ve cici bir gelinlik giyebilirim. Yaş farkına takılmıyoruz oda bende.” dedi.

 

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