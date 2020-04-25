Zerrin Özer ile Murat Akıncı aynı evde yaşıyor

Şarkıcı Zerrin Özer, evlendiği gecenin sabahında hakkında dolandırıcılık suçlamaları olduğunu öğrendiği eşinden boşanmış ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ortaya çıkan son haberlere göreyse, Zerrin Özer eski eşi ve onun annesiyle aynı evde yaşıyor.

Magazin basınını günlerce meşgul eden haberlerin ardından Zerrin Özer, yanlış bir tercihte bulunduğunu söylemişti. Seyhan Erdağ’ın özel haberine göre Zerrin Özer, Murat Akıncı ve Akıncı’nın annesi Sevilay Öztürk’ün, Zerrin Özer’in Zekeriyaköy’deki evinde birlikte yaşıyor.

Zerrin Özer, Murat Akıncı’nın hakkındaki iddiaların ardından boşanma davası açmış, çift resmi olarak da boşanmıştı.

Zerrin Özer, TRT Müzik ekranlarındaki programı devam ederken Uçankuş muhabirine “Murat benim için çok kıymetli. Karşılıklı sevgi devam ediyor. Ara sıra görüşüyoruz, ara sıra telefonda konuşuyoruz. Çok büyük olaylar yaşandı. Ama ben onların ciddiyetine asla inanmadım. Ben şu an size ‘Murat’la görüşmüyoruz’ dersem ve bizi görürseniz, bu ilişkiye ve kendime saygısızlık etmiş olurum. ‘Saygı duymadığın bir insanla neden görüşüyorsun?’ olur” cümlelerini kullanmıştı.