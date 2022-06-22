Zerrin Özer: Mesleki kariyerimi noktaladım
Şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç gün önce mesleki kariyerini noktaladığını belirtti.
Şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Özer, kariyerini noktaladığını duyurdu.
“SAĞLIĞIM GAYET İYİDİR”
Aldığı kararı Instagram hesabından paylaşan Özer, şu ifadeleri kullandı:
* “Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım.
* Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir.
* Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim.”