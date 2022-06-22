HAYAT
Abone Ol

Zerrin Özer: Mesleki kariyerimi noktaladım

Şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç gün önce mesleki kariyerini noktaladığını belirtti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Zerrin Özer: Mesleki kariyerimi noktaladım

Şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Özer, kariyerini noktaladığını duyurdu.

“SAĞLIĞIM GAYET İYİDİR”

Aldığı kararı Instagram hesabından paylaşan Özer, şu ifadeleri kullandı:

* “Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım.

* Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir.

* Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim.”

Cem Yılmaz: Yeni filmimin hazırlıklarına başladım İlginizi Çekebilir Cem Yılmaz: Yeni filmimin hazırlıklarına başladım