Zerrin Özer: Nefret etmişsiniz, özür dilerim

Bu yılın ocak ayında, evlendikten sadece 36 saat sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'dan anlaşmalı olarak boşanan şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlar üzerine dikkat çekici bir paylaşıma imza attı.

Sosyal medya hesabını genellikle sahne aldığı mekanları anonslamak için kullanan 62 yaşındaki Zerrin Özer, geride bıraktığımız gün üzerinde filtre uyguladığı bir selfiesini takipçilerinin beğenisine sunmuş ancak bu karesine çok sayıda eleştiri almıştı.

Takipçilerinden filtreyi çok yoğun uyguladığı için ifadesinin değiştiği yönünde eleştiriler alan Zerrin Özer, yaptığı farklı bir paylaşımda içini döktü ve paylaşımına gelen yorumların kendisini nasıl etkilediğini anlattı. İşte Zerrin’in o paylaşımı:

“Dikkat dikkat! Bundan önceki resme bayılmışsınız ha ha ha ha yani benim canlarım şaşırmış ‘Nefret etmişsiniz’ ben de anlamadım. ‘Bu nasıl bir resim! Zerrin nerede?’ dedim. Ha ha ha ( OYYYY ÖLEM SİZE) Haklısınız tabi… Tabi ki ben ne anlarım Photoshop’tan ha ha ha… Kızmışsınız bana ‘O ışık ney?’ zannedersin resmim uzaydan gelmişim gibi… Vah vah vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve de çizgiler kapansın diye, ben işte anca böyle yaparım. Oysa ne güzel güzelleştiriciler varmış! Amanın kaldırmıyorum, bana kızmalarınızı göreyim de unutmayayım diye… Sizi çok seviyorum”