Zerrin Özer savcılığa başvurdu

Akıncı’ın kendilerini dolandırdığını iddia eden pek çok kadın 2.Sayfa adlı magazin programına katılmış ve çok çarpıcı iddialarda bulunmuşlardı. Kadınlar ‘gökte ararken yerde bulduk’ dedikleri Murat Akıncı hakkında yüzbinlerce lira dolandırıldıkları hakkında açıklamalarda bulunurken Zerrin Özer’i de bu evliliği bitirmesi konusunda uyarmıştı.

ÖZER’İN KARARINI O TELEFON ETKİLEDİ

Zerrin Özer, dolandırıldığını iddia eden kadınların söylemlerine kulak asmayarak evliliğini sonlandırmayı düşünmezken, Özer’in düğmeye basmasını zorunlu kılan şey Murat Akıncı’nın babasının açıklamaları oldu. Evlatlıktan reddettiği oğlu hakkında çok sert ifadelerde bulunan Akıncı’nın babası Zerrin Özer’i de evliliği bitirmesi yönünde uyardı. Bu açıklamalardan kısa süre sonra Zerrin Özer ayrılık kararını yeniden gündemine aldığını söyledi ve ayrılacağını açıkladı.

ŞİMDİ DE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Zerrin Özer ayrılık kararı aldıktan sadece birkaç gün sonra bu defa savcılığa başvurarak ayrılmak istediği eşi Murat Akıncı için uzaklaştırma kararı almak istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Canımdan çok sevdiğim dostlarım, hepinizin bildiği gibi son zamanlarda talihsiz olaylar yaşamaktayım, beni son derece üzen bu olayları sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışırken ve ivedilikle boşanma işlemlerini yürüttüğüm bu dönemde, menajerim Kemal Aslan ile ilgili olumsuz bir takım yorumların da beni üzdüğünü siz sevenlerimle paylaşmak isterim. İyi niyetinden asla şüphe etmediğim değerli dostum,menajerim ve açıklamaları bilgim dahilinde olan Kemal Aslan' ın hali hazırda çok sıkıntılı olan bu süreçte,evlilik kurumuna olan saygısından yaptığı yapıcı yorumlar ve bilgilendirmeler maalesef yanlış anlaşılmıştır. Yapmış olduğum evlilikten kaynaklanan iddiaları Kemal Bey gibi ,diğer yakın dostlarım da şaşkınlık içerisinde izlemektedir. Bu nedenle hiçbir zaman desteğini tarafımdan esirgememiş olan Kemal Aslan'ın bu konuda daha fazla incitilmemesi için siz sevenlerim ve değerli basın mensubu arkadaşlarımın anlayışını rica ediyorum. Her zaman olduğu gibi başımın üzerinde yeri olan ve benimle ilgili konularda hassasiyetini bildiğim ve fikirlerine son derece saygı duyduğum SİZ Canlarım….Rabbim SİZ'leri korusun.Teşekkür ederim…Saygılarımla.ZR