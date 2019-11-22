Zerrin Özer: “Zor günler yaşamadım”

Zerrin Özer'in, “Bana bebek gibi bakıyor” dediği Murat Akıncı ile evliliği kısa süre içerisinde bir kabusa dönüşmüştü. Ayrılık sonrası zor günler geçiren, hastanelik olan Zerrin Özer, dün akşam Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla objektiflere yansıdı.

HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Özer, gazetecilerin “Ayrılıktan sonra nasıl oldunuz, toparlayabildiniz mi?” sorusuna, “Zor günler yaşamadım bunlar sizin yorumunuz… Gayet iyiyim, şahaneyim” dedi.

AŞK SORULARINI ES GEÇTİ

Üst üste gelen sorular karşısında gerilen Özer, “Aşka kapınızı kapattınız mı?” diyen muhabire, “Bu konularla ilgili konuşmuyorum” cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?



Ulusal bir kanalda yayınlanan magazin programında dün gündeme getirilen konuya göre Özer’in eşi pek çok kadını dolandırmış bir sahtekar olduğu iddia edilmişti. Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı’nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı. Bunu annesiyle birlikte yaptığını söyleyen Seda Hanım, yurt dışına öğrenci gönderen ve eğitim konularında destek veren bir kuruluşta çalıştığı sırada kendisiyle tanıştığını ve Akıncı’nın kardeşinin okul işleri için ofislerine geldiğini anlattı. Sonrasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ve kısa bir süre sonra kendisinden bin lira istediğini söyleyen Seda Hanım, aynı akşam borcunu ödediğini ve böylelikle kendisine güven verdiğini söylemiş ve sonrasında birçok kadın programa telefonla bağlanarak Akıncı hakkında şaşırtan bilgiler anlatmıştı.