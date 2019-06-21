Zerrin Özer’den boşanma açıklaması!

61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akıncı ile nikâh masasına oturup oturmaz iddialar havada uçuşmaya başladı. Akıncı’nın dolandırıcı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kadınları ve erkekleri kandırıp dolandıran Akıncı’nın babası şoke eden sözler söyledi.

“OĞLUM BİR NUMARALI DOLANDIRICI”

Akıncı hakkında ortaya çıkan iddiaların ardından Zerrin Özer boşanmaya karar vermişti. Akıncı’nın babası bugün bir magazin programına yaptığı açıklamada “Ben 2005 yılında annesi Sevilay Hanım bana telefon açtı. “Bu çocuk evlenmek istiyor, babalık vazifesi yap evlendir” dedi. Ben de yardımcı oldum ve evlendirdim. Fakat evlendirdikten sonra da evlendiği kızın bütün altınlarını çalıp götürmüşler. Bizim aile şerefimizi iki paralık etti. Yalancılık bunda, kadınları kandırma, kendisine aşık etme bunda, zengin kadın avcılığı bunda, iş adamları dolandırmak bunda. Zaten dolandırdığı insanların paralarını da Zerrin Hanım’a yediriyor. Çıbanın başı, şeytanın kendisi de annesi Sevilay Hanım. Zaten ben onu evlatlıktan reddettim. Benim evimdeki altınlarımı aldı, çocuklarımın, benim ve eşimin telefonlarını çaldı. Dün de annesi aradı “Bu senin oğlun, televizyona çıkma, rezil etme” dedi. Ben de dedim “Hayırdır neden çekiniyorsunuz?” cevap veremedi. Murat asker kaçağı, gitmiş benim evimi adresi olarak göstermiş. Jandarmalar haciz işlemleri için geldiler. Ayrıca Sevilay Hanım Marmara Üniversitesi’nde akademisyen falan değil. Bir akademisyenin sekreterliğini yapıyordu sadece. Özer’in menajeri Murat’ı neden koruyor anlamıyorum. Zerrin Özer bu adamı neden evinde hala tutuyor anlamıyorum. Oğlum ve annesi bir numaralı dolandırıcıdır. Annesi ve oğlum o kadar kötüler ki DNA testi istemeyi düşünüyorum, o benim çocuğum olamaz” diyerek herkesi şoke etti.

ZERRİN ÖZER: “BOŞANIYORUM”

Yaşanan bu olayın ardından Zerrin Özer canlı yayına bağlandı ve “Boşanıyorum” dedi. Özer açıklamasında Akıncı’nın babasının açıklamalarından sonra boşanmaya karar verdiğini söyledi.