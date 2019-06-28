Zerrin Özer’den duygusal paylaşım

Şarkıcı Zerrin Özer, 1998 senesinde trafik kazası geçirerek hayatı kaybeden yakın dostu Kerim Tekin'i unutmadı. Özer, sosyal medya hesabından Tekin'le olan bir fotoğrafını paylaştı.

Merhum şarkıcı Kerim Tekin hakkında “Aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için” diyen Zerrin Özer, yakın dostunu unutmadı. 1998 senesinde Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kerim Tekin’in fotoğrafını paylaştı. Özer yaptığı paylaşıma ise ” Sensiz 1 yıl daha..” notunu düştü.

KERİM TEKİN NEDEN ÖLDÜ?



Yaz Aşkım filminden sonra Kar Beyaz adlı filmin çekimlerine başlamış, çekimler devam ederken Afyon’a konsere gitmiş diğer sanatçı arkadaşlarından önce, menajeri Halis Bütünley ile İstanbul’a dönerken Sandıklı’da trafik kazası geçirmiş ve 23 yaşında vefat etmiştir