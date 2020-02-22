Zerrin Özer’den şaşırtan ilişki açıklaması

Murat Akıncı isimli kişiyle 2019 senesinin Haziran ayında evlenen ve sadece 36 saat sonra Akıncı'nın dolandırıcılıkla suçlandığını öğrenince boşanma kararı alan Zerrin Özer, geçen ay anlaşmalı olarak boşanmıştı. Özer, şimdi ise yaptığı açıklamayla şaşkına çevirdi.

Zerrin Özer, geçtiğimiz sene Haziran ayında 3 yıl aşk yaşadığı Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Ancak 2. Sayfa programının evlilik haberini vermesiyle birçok kişi canlı yayına telefonla bağlanarak Özer’in evlendiği kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Peş peşe gelen ihbarlara sessiz kalamayan Özer ise nikahtan 36 saat sonra boşanma kararı almıştı. Başına gelenlerden dolayı hastanelik olan Zerrin Özer, kendisine zor günler yaşatan Murat Akıncı ile geçtiğimiz hafta boşandı.Ancak Özer, son verdiği kararla herkesi şaşkına çevirdi.

ŞAŞIRTAN KARAR!

Önceki akşam TRT binasından çıkarken görüntülenen Zerrin Özer, programda fenalaştığını ve tansiyonu düştüğü için kendini iyi hissetmediğini söyledi. Özel hayatından bahseden sanatçı açıklamasıyla herkesi şaşırttı. Özer, “Ben hala Murat’la görüşüyorum. İlişkimiz bitmedi, üçüncü şahıslar beni ilgilendirmez. Ona çok değer veriyorum. Ben son iki yılımın en mutlu günlerini ve saatlerini Murat’la geçirdim o yüzden görüşmeye devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Haziran ayında Zekeriyaköy'deki evinde Murat Akıncı’yla evlenen, daha sonra Akıncı hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarıyla boşanma kararı alan Zerrin Özer, yaşadığı bu olayı kaldıramamış ve evinde sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

