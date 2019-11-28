Zerrin Tekindor’dan Haluk Bilginer’e tebrik mesajı

Haluk Bilginer 'Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteri ile New York’ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni’nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi. Herkesten tebrik mesajı alan Bilginer'e bir tebrik de Zerrin Tekindor'dan geldi...

Usta oyuncu Haluk Bilgiler, Şahsiyet adlı sekiz bölümden oluşan dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle, 47. Emmy Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü alarak hepimizi gururlandırdı.

Günlerdir tebrik mesajları alan, havaalanında çiçeklerle karşılanan Bilginer’e bir tebrik de eski sevgilisi Zerrin Tekindor’dan geldi. Tekindor, geçen akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ‘Beyonad Bollywood’ adlı gösteri çıkışında basın karşısına geçti. Haluk Bilginer'in ödül kazanmasına çok sevindiğini söyleyen oyuncu “Ne kadar gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum. Haluk Bey'le mesajlaştık ve kendisini tebrik ettim” dedi.