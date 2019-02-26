Zeynep Alkan: Başka bir yere ışınlandım

Eğitim için bir süredir yurt dışında olan Zeynep Alkan, buradan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geride bıraktığımız günlerde mutfaktaki hünerlerini sergileyen Alkan bu defa sanatsal bir paylaşımda bulundu. Avrupa’da yaygın olarak bulunan sokak çalgıcılarından birini performansını hesabına taşıyan Alkan performansın altına yazdığı satırlarla dikkat çekti. İşte Zeynep Alkan’ın müziğin kendisine hissettirdikleri hakkında yazdıkları:

“Sokakta yürürken bu güzel arpçıya denk geldim. Tam geçiyordum ki durdum, arkamı dönüp oturacak bir taş buldum ve uzun bir süre dinledim. Melodisi beni başka bir yere götürdü, başka bir yere ışınlandım. Sadece ben değil, hiçbirimiz orada değildik. Dinleyen bütün insanlar gözlerini kapatmış, yüzlerinde küçük bir tebessümle başka dünyalara dalmıştı. Melodisi o kadar anlam yüklü, akıcı, çalışı o kadar içtendi ki tüm bedenimize dokundu. Müziğin ruhun gıdası olduğunu o an tekrar anladım. Doğruca ruha sesleniyor, ruhta kendisini müzik yardımıyla anlatabiliyor. Aynen bu arpçının ve bir çok müzisyenin yaptığı gibi. Evrensel bir dil. Zamandan kaçmak, zamanı durdurmak için çaldığımız, açtığımız, bize isteğini hissettirebilecek güce sahip bir merhem. Sizlerle de paylaşmak istedim. 3 kısımdan oluşuyor. Lütfen sesli dinleyin.”