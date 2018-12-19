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Zeynep Alkan: Eğer kaçırılırsam…
Zeynep Alkan: Eğer kaçırılırsam…
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın İtalya'da eğitim gören kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini keyiflendiriyor.
Magazin 19 Aralık 2018 - 09:08

Çekici fiziğini gözler önüne serdiği paylaşımlarıyla bir dönem yakından takip edilen Zeynep Alkan, şimdilerde İtalya’da eğitimini sürdürüyor. Burada çektiği video ve görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaştıran Zeynep Alkan, yaptığı son paylaşımda zorlu okul yolculuğuyla ilgili videolar paylaştı. Okula gitmesini sağlayacak araç bir türlü gelmeyince takipçileriyle videolar paylaşmaya başlayan Alkan yaptığı esprilerle gülümsetirken babasına söylediklerinin şaka olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi.

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