Zeynep Alkan emoji oldu!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın yurt dışında eğitim gören kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Telefon konuşmalarında duygularımızı karşı tarafa aktarmamızı sağlayan emojilerden bir tanesini taklit etti ve takipçileriyle paylaştı.

Oyunculuk eğitimini Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki bir okulda sürdüren ve burada bir de Wesley Pabis adlı bir erkekle sevgili olan Zeynep Alkan, renkli sosyal medya paylaşımlarıyla yakından takip edilen bir isim…

Gündelik hayatına dair samimi paylaşımlarda bulunan ve sevgilisi Wesley ile olan yaşantısına dair eğlenceli kareler ve videolar paylaşan Zeynep Alkan, bu defa farklı bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu bir ailenin üyesi olmanın getirdiği rahatlıktan sonuna kadar faydalanan ve esprili paylaşımlara imza atan Alkan bu defa bir emojiyi taklit etti ve o fotoğrafı “Tam olarak bu” notuyla paylaştı.