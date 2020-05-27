Zeynep Alkan Google’ın yanlışını düzeltti

Renkli ve eğlenceli paylaşımlarına karantina günlerinde de ara vermeyen Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle olan etkileşimini sürdürüyor.

Sevgilisiyle birlikte çıktığı gezileri ve onunla birlikte yaptığı spor faaliyetlerini de Instagram hesabından paylaşan Alkan, bu defa takipçilerinden gelen doğum günü mesajları sonrasında bir açıklama yapma gereği duydu.

Google aramalarında doğum günü tarihinin 26 Mayıs göründüğünü ancak bunun yanlış olduğnu söyleyen Alkan, doğru tarihin 13 Ekim olduğunu söyledi ve böylelikle Google’da yer alan yanlış bilgiyi de düzeltmiş oldu.