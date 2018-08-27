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Zeynep Alkan hakkında merak edilenlere açıklık getirdi
Zeynep Alkan hakkında merak edilenlere açıklık getirdi
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında merak edilen detaylara açıklık getirdi.
Magazin 27 Ağustos 2018 - 09:07

Son derece renkli ve esprili bir kişiliğe sahip olan Zeynep Alkan, hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Yaz boyunca paylaştığı fotoğraflarla etkileyici vücudunu da gözler önüne seren Alkan, instahikaye kısmından yaptığı paylaşımla takipçilerinin hakkında merak ettiği ilginç sorulara açıklık getirdi. İşte Zeynep Alkan’ın o paylaşımı:

zeynep-alkan-ic

“En sevdiğim hayvan yılan, tembel hayvan ve kedi, en sevdiğim yemek bamya, en korktuğum şey full simsiyah renk göz, sevdiğim filmi yeni izlermişçesine 70’ten fazla izleyebilirim, en küçük şeylerden bile mutlu olmak hayat felsefelerimden biri, o yüzden çok enerjik ve neşeli gözüküyorum. Çok çişim geldiğinde Tarkan’ın ‘Kuzu kuzu dilleri’ni içimden söyleyip uzun süre tutabiliyorum”

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Son güncelleme: 10:19 - 27.08.2018
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