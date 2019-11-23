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Zeynep Alkan, İstiklal Caddesi’nde keçi gezdirdi
Zeynep Alkan, İstiklal Caddesi’nde keçi gezdirdi
Son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Zeynep Alkan, İstiklal Caddesi'nde keçi gezdirdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Alkan takipçilerini hayrete düşürdü.
Magazin 23 Kasım 2019 - 10:21

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızları Zeynap Alkan, son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ise kendinden söz ettiren Alkan, son olarak İstiklal Caddesi’nde elinde keçiyle gezerken bir video paylaştı.

SOSYAL DENEY ÇIKTI

Alkan’ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Zeynep Alkan’ın neden keçiyle gezdiği sonradan ortaya çıktı. Alkan’ın, bir çekim için keçiyle gezdiği, aynı zamanda sosyal bir deney yaptığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından da bu görüntüleri paylaşan Alkan takipçilerinden yoğun bir ilgi gördü.


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