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Zeynep Alkan: Karantinada ormana gidin
Zeynep Alkan: Karantinada ormana gidin
Corona virüsü salgınına eğitim için bulunduğu yurt dışında yakalanan Zeynep Alkan, burada yaşadığı karantina günlerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor.
Magazin 30 Mart 2020 - 08:24

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı olan Zeynep Alkan, corona virüsü salgını ile Hollanda’da yüzleşti. Eğitim için yurt dışında bulunan Zeynep Alkan, kendisini her ne kadar ev karantinasına almış olsa da zaman zaman sevgilisiyle birlikte dışarıya çıkıyor. Hafta sonu Hollanda’da bulunan Amsterdam Ormanı’nı ziyarete giden Alkan, buradan yaptığı paylaşımlarla dışarıya çıkamayan takipçilerinin biraz olsun nefes almasını sağladı.

Alkan ağaca sarıldığı bir kareyi ‘Karantinada ormana gidin’ notuyla süsledi.

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