Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan nereli ve kaç yaşında?

Zeynep Alkan, 1998 doğumludur. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Zeynep Alkan hakkında merak edilenler haberimizde... Zeynep Alkan nereli ve kaç yaşında?

İlk oyunculuk deneyimini Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde canlandırdığı Emoji Emel karakteri ile yaşayan Zeynep Alkan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Zeynep Alkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi almıştır.

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve çektiği eğlenceli videolarla fenomen olan Zeynep Alkan, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve İkizler burcudur.

Zeynep Alkan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Emoji Emel) (TV Dizisi)