Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Zeynep Alkan olay yaratan dansı hakkında konuştu
Zeynep Alkan olay yaratan dansı hakkında konuştu
2. Sayfa adlı magazin programına katılan oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, bir dönem çok konuşulan dans videosuna açıklık getirdi. Söz konusu videoyu insanları güldürmek amacıyla çektiğini belirten Alkan, "Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti" dedi.
Magazin 21 Kasım 2019 - 08:48

Zeynep Alkan canlı yayın bağlantısıyla katıldığı programda, bir dönem çok konuşulan dans videosuna açıklık getirdi. Alkan, bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşen dans videosu ile ilgili, “Zaten yorumlarda da bakarsanız beni destekleyen mesajlar vardı. Bu dans olay olduktan sonra ona cevap olarak videolar çektim, ‘içimden gelerek, insanları mutlu etmek güzel enerji vermek istedim’ dedi.

 

“HEP BERABER DANS EDELİM”

Hayattaki en sevdiği şeyin insanları güldürmek olduğunu, çocukluktan beri insanları güldürdüğünü belirten Alkan, “Bu videoyu çekme amacım da buydu. Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti. Babam da beni bildiği için destekledi. ‘Kızım olduğu gibi dans etti. Hep beraber dans edelim’ dedi” diye konuştu.

“ESTETİK YAPTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Ben sosyal medyada içimden ne geliyorsa onu yapıyorum insanlar beni bu yüzden seviyor. Sosyal medya fenomenleri olmak isteyenlere önerim kendiniz gibi olun. Yüzüme estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Burnumun estetik olduğunu düşünüyorlar ama estetik yok burnumda da… Eğer yüzünü değiştirirsen herkes gibi olamaya başlıyorsun bu da mesleki hayatında senin önünü kapayabilecek bir şey diye düşünüyorum.

İLGİLİ HABERZeynep Alkan'ın salıncak pozu
Etiketler