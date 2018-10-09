Zeynep Alkan, yarattığı karaktere benzetilince…

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Takip ettiği bir bilgisayar oyununda yarattığı karakteri sosyal medya hesabından paylaşan Alkan, hiç beklemediği yorumlarla karşılaştı. Oyunda yarattığı kadın karakteri daha da güzelleştirmek için büyük zaman harcadığını söyleyen Zeynep Alkan, bir sonraki paylaşımında karakterin kendisine benzediğini söyleyen takipçilerine teşekkür etti. Alkan böyle bir niyetinin olmadığının üzerini çizerken yine de böyle yorumlar almaktan duyduğu mutluluğu da gözler önüne serdi.





