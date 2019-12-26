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Zeynep Alkan’a photoshop tepkisi
Zeynep Alkan’a photoshop tepkisi
Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur pozlarla gündeme gelmeyi başaran yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın kendisini photoshop ile zayıf gösterdiği iddia edildi.
Magazin 26 Aralık 2019 - 15:35

Geçtiğimiz ay Taksim meydanında keçi gezdirerek gündeme gelen Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı Zeynep Alkan, önceki gün babasının yönetmen koltuğunda oturduğu Kırk Yalan filminin gala gösterimine katıldı.

Basın mensupları tarafından görüntülenen Alkan, galada yırtmaçlı saten elbisesiyle boy gösterdi. Galaya gittiği anların fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sunan Zeynep Alkan’ın kendi hesabından yaptığı paylaşımlara photoshop uyguladığı öne sürüldü.
Alkan’ın bu fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları tepkilerini yorum yazarak belirtti.

Son güncelleme: 15:37 - 26.12.2019