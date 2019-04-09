Zeynep Alkan’ın çiğ köfte aşkı

Paskalya bayramı nedeniyle okulu bir süre için tatile giren Zeynep Alkan bu tatili ailesinin yanında geçirmek üzere İstanbul’a dönecek… Bunun hazırlıklarını yapan Alkan bir yandan da duygularını ifade ettiği kısa videolar paylaştı. Türkiye’ye dönmek için gün saydığını belirten Zeynep Alkan bu sırada yaptığı çiğ köfte açıklaması ile yemek konusundaki beğenisini de ortaya koydu. Alkan çiğ köfteye olan sevgisini kendilerine getirilen üç kilo köftenin bir kilosunu kendisinin yediği bilgisi ile paylaştı.