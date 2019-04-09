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Zeynep Alkan’ın çiğ köfte aşkı
Zeynep Alkan’ın çiğ köfte aşkı
Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın İtalya'da okuyan kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yemek zevkini ortaya koydu.
Magazin 9 Nisan 2019 - 08:40

Paskalya bayramı nedeniyle okulu bir süre için tatile giren Zeynep Alkan bu tatili ailesinin yanında geçirmek üzere İstanbul’a dönecek… Bunun hazırlıklarını yapan Alkan bir yandan da duygularını ifade ettiği kısa videolar paylaştı. Türkiye’ye dönmek için gün saydığını belirten Zeynep Alkan bu sırada yaptığı çiğ köfte açıklaması ile yemek konusundaki beğenisini de ortaya koydu. Alkan çiğ köfteye olan sevgisini kendilerine getirilen üç kilo köftenin bir kilosunu kendisinin yediği bilgisi ile paylaştı.

 

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