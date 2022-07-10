Zeynep Bastık ile Tolga Akış’ın yolları ayrılmadı

Şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı Tolga Akış ile geçen yıl nikâh masasına oturmuştu. Çift evlilikleri daha bir yılını doldurmadan boşanacaklarını açıklamıştı. Önceki gün Zeynep Bastık'ın doğum günüydü. 29 olan Bastık, yeni yaşını boşanmak üzere olduğu eşi Tolga Akış ve popçu Edis'İn katıldığı bir partiyle kutladı.

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Şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıl aşk yaşadığı reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile geçen yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Yollarını ayırma kararı aldıklarını duyuran çiftten Bastık, önceki gün 29 yaşına bastı.

Şarkıcı, doğum gününü boşanmak üzere olduğu eşi ve popçu Edis’in de katıldığı bir partiyle kutladı.

Zeynep Bastık, Instagram hesabından yayınladığı bu fotoğrafa, “İyi ki doğdum! Koca kadın oldum…” notunu düştü.

Tolga Akış da Bastık’ın bu karesini, “Doğum günü kızı…” ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.