Zeynep Bastık sekiz yıl sonrasını gören takipçisine ödül

Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından kendisi hakkında henüz kariyerinin başındayken yapılmış bir yorumu paylaştı ve bir de konser davetinde bulundu.

Ünlü isimler, ev karantinası günlerinde eski defterleri karıştırarak hem yıllar öncesine gidiyor hem de takipçileri için dikkat çekici paylaşımlar yapmış oluyor. Şarkıcı Zeynep Bastık da bundan sekiz yıl önce henüz müzikal kariyerinin ilk yıllarında kendisi hakkında atılmış bir Tweeti hesabından paylaştı.

Bastık kendisi hakkında atılmış olan “Zeynep Bastık, kendisi önemli bir arkadaşımız daha da yürür gider tahminim kenara bir yere yazalım ismini” şeklindeki Tweeti yıllar sonra gün yüzüne çıkardı ve bu paylaşımın üzerine şunları yazdı:

“Sekiz sene önce yapılmış, minimum 1/30 bir iddia… İlk konsere en önden söz”