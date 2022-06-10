Zeynep Bastık’tan boşanma açıklaması: Şekil değiştiriyoruz

Geçen yıl temmuz ayında nikah masasına oturan şarkıcı Zeynep Bastık ve reklamcı Tolga Akış, boşanma kararı aldı. İki taraf da ayrılık haberlerini doğrularken, Bastık'ın açıklaması dikkat çekti.

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Şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış’la geçen yıl temmuz ayında nikah masasına oturdu. İkilinin, boşanacağına dair haberlerin çıkmasının ardından Zeynep Bastık ve Tolga Akış açıklama yaptı.

EVLİLİK İŞİNİ ÇOK BECEREMEDİK

Akış, “Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno’cuğum…” dedi.

BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ

Bastık ise şunları söyledi: Çıkan boşanma haberleri ile ilgili… Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki; 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!