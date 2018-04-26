Zeynep Beşerler’den dans açıklaması: Ne yapıyorum ki?

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Beşerler, sosyal medyada da gündem olan video hakkında açıklama yapma gereği duydu. O gece eşi Emir İçgören'le arkadaşının doğum gününe katıldığını belirten Zeynep Beşerler, “Ağzı olan konuşuyor, benim için önemli değil. O bir arkadaşın doğum günü partisiydi ve kocamla gitmiştim, kendini bilmez bir davetli gelip çekmiş ve bunu hesabından yayınlanmış.

“BİRÇOK SANATÇININ ARKASINDA DANS EDİYOR”

Art niyetli yapılmış bir davranış. Bir de ne yapıyorum ki? Erik Dalı, yani orada kendi kendime oynuyorum. O arkadaşın işi dans ve birçok sanatçının arkasında dans ediyor. Burada yaşayan ve ailesi olan bir insan. Irkçı söylemler ve yaptığı iş açısından çirkin şeyler söylediler, bu onu üzmüş” şeklinde konuştu.