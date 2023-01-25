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Zeynep Beşerler’den estetik iddialarına cevap

Oyuncu Zeynep Beşerler, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı. Yeni hali ile dikkat çeken Beşerler, estetik iddiaları hakkında açıklama yaptı.

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Zeynep Beşerler’den estetik iddialarına cevap

2013 yılında Emir İçgören’le evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Zeynep Beşerler, son haliyle yeniden gündeme geldi.

Estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Beşerler, sosyal medya hesabından cevap verdi.

“YAŞ 43 ONU DA UNUTMAYALIM”

“Sadece kahkül kestirdim yüz nakli yaptırmadım” diyen ünlü oyuncu yayınladığı fotoğrafa, “Şunu şuraya bıraktım; yolda-sokakta görürseniz ‘kimdi bu?’ diye düşünmeyin. Bu arada yaş 43 onu da unutmayalım…” notunu düştü.

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