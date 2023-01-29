Zeynep Beşerler’in matematik kitabı tepkisi: Böyle sorular normal mi?

Oyuncu Zeynep Beşerler 1. sınıf matematik kitabında parayla ilgili gördüğü sorulara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Oyuncu Zeynep Beşerler, Twitter hesabından 1. sınıfa giden oğlunun matematik kitabındaki sorulara tepki gösterdi.

Beşerler, “Sizce 1.sınıf matematik kitabında böyle sorular olması normal mi? Bana mı çok değişik geldi, çıkamadım işin içinden” dedi.

“6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BU FİYATLARI NASIL ARAŞTIRSIN?”

Bir takipçisinin “Normal Zeynep Hanım, matematiğin günlük hayatla ilişkisini kurmaları isteniyor öğrencinin” yorumuna cevap veren Beşerler, “Evet ama 6 yaşındaki çocuk çantanın, kalemtıraşın fiyatını nasıl araştırsın, ayrıca hangi çıkan fiyatı baz alsın? Bilmiyorum bana fazla gereksiz geldi bu sorular sanırım” ifadelerini kullandı.

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