Zeynep Çamcı: “Eskiden tek kaşlıydım”

Genç oyuncu Zeynep Çamcı, Feride filminin galasında basının sorularını yanıtladı. Eda Ece, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Uraz Kaygılaroğlu, Alper Saldıran ve Seda Güven gibi isimlerin konuk oyuncu olarak yer aldığı film için Şahan Gökbakar ve Gupse Özay’dan fikir aldığını anlatan Çamcı, filmdeki Feride karakteri gibi eskiden tek kaşlı olduğunu açıkladı.

“ÇOCUKKEN KARTAL KAŞ DERLERDİ”

“Küçükken tek kaşlıydım ve bunun nasıl hissettirdiğini biliyorum. Bir gün yine ağlarken annem ‘Bak Frida da tek kaşlı’ demişti ve bu bana kendimi o an çok iyi hissettirmişti” diyen Çamcı, çevresindekilerin kendisiyle “Martı kaş, kartal kaş” diye dalga geçtiklerini de belirtti.