Zeynep Demirel: Volkan ile ilk başlarda tanışmak istemedim

2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, Eylül 2010'da dünyaevine girdiği Fenerbahçeli Volkan Demirel ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Zeynep Demirel, "Volkan beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii 'futbolcu' denince geri adım attım. Volkan'ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim" dedi.

‘Moda ve Sosyete’ programına konuk olan iki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile nasıl tanıştığından bahsetti.

Zeynep Sever Demirel, “Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye’ye taşındım. Ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar. İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor” ifadelerini kullandı.

“FUTBOLCU DENİNCE GERİ ADIM ATTIM”

Volkan’a futbolcu olmasından ötürü uzun süre direndiğini belirten Zeynep Demirel, “Volkan beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii ‘futbolcu’ denince geri adım attım. Volkan’ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. Facebook’tan ekledi, MSN’den ekledi. Ben hâlâ direniyorum” dedi.

“TAKTİK-MAKTİK YOK”

Zeynep Sever Demirel sözlerine şu şekilde devam etti: “Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyor. Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık.”