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Zeynep Demirel’den 850 bin liralık mesaj
Zeynep Demirel’den 850 bin liralık mesaj
Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel'in eşi olan Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşine mesaj verdi.
Magazin 6 Eylül 2018 - 08:25

Kendine yeni araba almak isteyen Zeynep Demirel, beğendiği araçları tek tek deniyor. Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, beğendiği belektrikli araç ile deneme sürüşüne çıktı.

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VOLKAN’A MESAJI VERDİ

Zeynep Demirel deneyimlerini de sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: “Evdeki prizden bile şarj oluyormuş. O kadar kolay yani. Tam şarjla 470 km yol yapabiliyormuş. En güzel yanı da çevre dostu olması” Zeynep Demirel'in beğendiği otomobilin fiyatı ise 850 bin TL.

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