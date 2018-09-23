Zeynep Dizdar’ın gözyaşları

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Konser boyunca söylediği şarkılarla seyirciyi coşturan ve bir ara sevenlerini sahneye alan güzel sanatçı roman havası ile geceyi renklendirdi. Konser esnasında “Vazgeç Gönül” şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulan Zeynep Dizdar, yakın zamanda kaybettiği annesinin aklına geldiğini ve çok özlediğini şu sözleriyle belirtti: “Yaşarken annelerinizin kıymetini bilin, onları sevin. Ben şimdi onu çok özlüyorum” duygusal konuşmasından sonra seyircinin alkış desteğiyle konserine kaldığı yerden devam eden Dizdar, gecenin sonunda tüm hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.