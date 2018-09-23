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Zeynep Dizdar’ın gözyaşları
Zeynep Dizdar’ın gözyaşları
Son şarkısı 'Önsezi' ile konser turnesine çıkan Zeynep Dizdar, geçtiğimiz günlerde Uzunköprü Kültür Tarım ve Sanat Festivali kapsamında Edirne’de sahne aldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 23 Eylül 2018 - 12:41

Konser boyunca söylediği şarkılarla seyirciyi coşturan ve bir ara sevenlerini sahneye alan güzel sanatçı roman havası ile geceyi renklendirdi. Konser esnasında “Vazgeç Gönül” şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulan Zeynep Dizdar, yakın zamanda kaybettiği annesinin aklına geldiğini ve çok özlediğini şu sözleriyle belirtti: “Yaşarken annelerinizin kıymetini bilin, onları sevin. Ben şimdi onu çok özlüyorum” duygusal konuşmasından sonra seyircinin alkış desteğiyle konserine kaldığı yerden devam eden Dizdar, gecenin sonunda tüm hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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