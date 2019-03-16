Zeynep Eronat’tan Mehmet Akif Alakurt yorumu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeynep Eronat, bir dönem Sıla dizisinden rol arkadaşı olan Mehmet Akif Alakurt için sitemkar konuştu. Eronat, “Ben Mehmet Akif’in bu paylaşımlarına hiç şaşırmadım. Çünkü beraber çalışırken de kadınlara bakış açısını biliyorduk. Ben ego olarak görüyorum, kendisini kadınlardan üstün görüyordu. Benim annem bakın tarlalara boş başaklar hep dimdik durur, içi dolu başaklar başı eğik, ben Mehmet Akif’i boş başağa benzetiyorum” dedi.

AYAKKABISI TOZLU DİYE DARP ETMİŞTİ

Sıla setinde yaşadıklarını anlatan usta oyuncu, “Uzun zamandır çalışmıyor. Gündem olmaya çalışıyor. Zamanında dizide olan kostümcü kızcağıza gömleği ütülü değil ve ayakkabısı tozlu diye darp etmişti. Sadece o kızcağızı değil, onun yüzünden ekip değişikliği oldu. O dönem kadınlar tarafından çok popülerdi, kaldıramadı diye düşünüyorum” diyerek sözlerine ekledi. Size karşı bir şeyi oldu mu? sorusuna sıkıysa olsun diyen Eronat, “Bana karşı bir şey olmadı. Sıkıysa olsun. Bir kere olur gibi oldu, ağzının payını verdim. O dönem yapım ekibi de çok sıkıntıya düştü. Ben artık büyümüştür biraz daha farklı bakıyordur hayata diye düşünmüştüm ama şaşırtmadı beni” diyerek sözlerini noktaladı.