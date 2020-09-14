Zeynep Koçak kimdir, yaş yaşında?

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının geçmiş dönem oyuncularından olan Zeynep Koçak son görüntüsüyle herkesin ilgi odağı olmayı başardı. Koçak, saçlarının rengini değiştirip kıvırcık yaptırdı. Oyuncu değişimini Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Uzun süredir herhangi bir dizi ve film projesinde rol almayan Zeynep Koçak değiştirdiği tarzı ile bambaşka biri oldu. İşte Zeynep Koçak’ın hayatı…

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

27 Ağustos 1983 Ankara doğumlu olan Zeyneo Koçak Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. olan Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yapmıştır.

Kendisinin yazıp yönettiği Müdahale isimli kısa film birçok ünlü festivale katıldı ve ödül aldı. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Neşeli Hayat ve Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmlerde yer aldı. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde Oğuzhan Koç ile birlikte en iyi film müziği ödülünü aldı. Birçok Vodafone reklamı yazıp oynadı.

Beyaz Show'da Kelebeğin Mağdurları adlı skeçte oynadı. BKM Mutfak bünyesinde özel günlerde skeçler yazıp oynadı. Kendisinin yazıp yönettiği kısa animasyon filmi TikTak, 2015 Cannes Film Festivali'nde en iyi dallarda ödül aldı. Aynı zamanda 52. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kısa Film adaylığı gösterdi.