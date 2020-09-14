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Zeynep Koçak’ın son hali herkesi şaşırttı
Zeynep Koçak’ın son hali herkesi şaşırttı
'Çok Güzel Hareketler Bunlar'adlı programla şöhreti yakalayan oyuncu Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor.
Magazin 14 Eylül 2020 - 13:43

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak’ın da aralarında olduğu ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın ilk sezonunda yer alan Zeynep Koçak, şimdi bambaşka biri oldu.

Koçak, aldığı bir kararla saçlarını koyu renge boyayıp kıvırcık yaptı. Değişimini de Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gösterdi. Kullanıcılar, 37 yaşındaki oyuncuyu tanıyamadı.

Zeynep Koçak, uzun yıllar Oğuzhan Koç ile aşk yaşamış, ikili ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirmişti.

Son güncelleme: 13:51 - 14.09.2020