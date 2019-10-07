Zeynep Korel kimdir? Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel’nin hayatı…

Zeynep Korel, 1971 yılında dünyaya geldi. Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın büyük kızı olan Zeynep Korel aynı zamanda Bergüzar Korel'in de ablasıdır. İşte Zeynep Korel hakkında merak edilenler...

Zeynep Korel, Tanju Korel ve Hülya Darcanın kızı ve Bergüzar Korelin de ablası olarak biliniyor. Aile fertlerinin aksine oyunculuk mesleğini tercih etmeyen Zeynep Korel yaşamını yurt dışında sürdürüyor. Peki, Zeynep Korel kimdir?

ZEYNEP KOREL KİMDİR?

Zeynep Korel, Tanju Korel ve Hülya Darcanın büyük kızı. 1971 doğumlu olan Zeynep Korel sinema dünyasının ünlü isimlerinden, Bergüzar Korelin de ablası. Evlendikten sonra Amerika’ya taşınan Zeynep Korel bundan önce, Teksas, Londra ve Peruda yaşamıştı. İki yıl yaşadığı Peruda gördüğü renkli, hareketli hayatın izlerini taşıyan çantalar tasarlamaya başladı.

Bunları da Piura by Zeynep Korel adı altında topladı. Korel, kendini henüz tasarımcı olarak görmese de çantaları hem kendi sitesinde hem de satışının yapıldığı anlaşmalı mağazalarda büyük ilgi görüyor.

Özellikle seyehat ettiği ülkelerden el yapımı çantalar alarak başladığı bu hobiyi daha sonrasında profesyonel iş yaşamına da taşımıştı. Çantalarının tasarımı beğeni toplayan ünlü isim ilk tasarım çantasının Peru’dan almış olduğu düz siyah bir çanta olduğunu ve etrafı tarafından bu tasarımın çok beğenildiğini aktarmıştı.