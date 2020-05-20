Zeynep Mansur kimdir? Zeynep Mansur nereli ve kaç yaşında?

Şarkıcılığının yanı sıra yazarlık, modellik, oyunculuk, sunuculuk gibi birçok farklı sektörde uğraşlar veren Zeynep Mansur hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Zeynep Mansur kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

ZEYNEP MANSUR KİMDİR?

Zeynep Mansur, 22 Nisan 1976 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Mısırlı bir baba ve Arnavut Türk kökenli bir annenin dört çocuğunun üçüncüsüdür. İki abisi, bir kız kardeşi vardır.

17 yaşında ilk olarak Ankara’da, o yılların çok önemli bir gazinosu olan Altınnal Gazinosu’nda sahne aldı. 1998 yılında Ankara’dan İstanbul’a geldi. İstanbul’da çeşitli gazino ve barlarda sahne aldı. 2000 yılında sözlerini kendisinin yazdığı “Beyaz Sevdalar” isimli albümünü çıkardı. Ardından 2003 yılında “Yüzde Yüz Severim”, 2007’de “Sen Nasıl İstersen”, 2013 yılında “Yudum Yudum” ve 2016 yılında “Yine Bana Zor Geliyor” albümlerini çıkardı.

Şarkıcılığının yanı sıra yazdığı kitaplar ile çalışma hayatına devam etti. 2003 yılında düz yazılardan oluşan ilk kitabı -kaybettiği dedesine ithaf ettiği- “Sarı Saçlarımı Kestim”i çıkardı. Ardından, “Platonik Bir Aşk” ve onun devamı niteliğinde olan “Gidiyorum Bu Aşktan” isimli romanlarını yayınladıktan sonra, ilişkilere yönelik “Ben Erkek Olsaydım” isimli kitabı yayınlandı. 2014 yılında ise “Sonbahar” isimli bir roman yazdı.

Sosyal sorumluluk projelerine de her zaman destek veren Zeynep Mansur, Boğa burcudur.

Albümleri:

Beyaz Sevdalar (2000)

Yüzde Yüz Severim (2004)

Sen Nasıl İstersen (2006)

Yudum Yudum (2013)

Yine Bana Zor Geliyor (2016)

Video Klipleri:

Beyaz Sevdalar

Zor Gelir

Yüzde Yüz Severim

Katlanamam

Sen Nasıl İstersen

Yudum Yudum

Yine Bana Zor Geliyor

Kitapları:

Sarı Saçlarımı Kestirdim (2003)

Platonik Aşk (2004)

Gidiyorum Bu Aşktan (2005)

Ben Erkek Olsaydım (2009)

Zeynep Mansur'un rol aldığı diziler ve filmler:

2012 – Araf Zamanı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2010 – Gecekondu (Kendisi) (TvVProgramı)

2009 – Hicran Yarası (Filiz) (TV Dizisi)

1998 – Bizim Mahalle (TV Dizisi)

1992 – Aşık Oldum (TV Dizisi)