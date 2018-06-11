Zeynep Tandoğan kimdir? Zeynep Tandoğan nereli ve kaç yaşında?

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Zeynep Tandoğan kimdir, nereli, çocuğu var mı merak konusu oldu işte detaylar…

ZEYNEP TANDOĞAN KİMDİR?

Zeynep Tandoğan Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nden mezun. Almanca ve İngilizce bilen spiker, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası Sait Tandoğan Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bir dönem asbaşkan olarak görev yaptı. 2007 yılında babasını yitirdi. Annesi ise uzun seneler bir bilişim sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.

ZEYNEP TANDOĞAN’IN SUNDUĞU PROGRAMLAR

Sanat ve sporun aileden gelen bir tutku olduğu belirten Zeynep Tandoğan Show Tv ekranlarında staj yaptı ardından FB TV kuruluş kadrosunda yer aldı.

Okuldaki Fener isimli ilk programı ile sunuculuk kariyerine adım attı ardından Gençler Konuşuyor, Günce, Fenerli Ünlüler, Maç Keyfi ve Fenerbahçe Kurumsal isimli programları hazırladı ve sundu.

ZEYNEP TANDOĞAN’IN ÇOCUĞU VAR MI?

Ayhan Tumani ile 2009 yılında evlendi ve bu evliliğinden Can Taha isminde bir oğlu oldu.

Objektif isimli programın editörlüğü Beyaz Tv ekranlarında sürdürdü.