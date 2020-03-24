Zeynep Tandoğan’dan yağmacılara tepki!

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp, neredeyse tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü, Türkiye’de görüldükten sonra önlemler alınmaya başlanıldı. Vatandaşların marketlerden evlerine erzak taşıması rafların boşalmasına sebep oldu.

ZEYNEP TANDOĞAN: “NEDEN KİMSE BAŞKALARINI DÜŞÜNÜP İHTİYACI KADAR ALMIYOR?”



Önceki gün Tarabya’da objektiflere yansıyan sunucu Zeynep Tandoğan da bu olaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı, “İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı çok üzgünüm. Biraz önce market alışverişi için evden çıktım. İlk uğradığım markette neredeyse hiçbir şey kalmamış. Bu şekilde devam edersek süreci hızlandırıp bir kıtlık yaratacağız. Bir kişinin marketten 8 paket mercimek, 5 paket yoğurt alması normal mi? Neden kimse başkasını düşünüp sadece ihtiyacı olanı almıyor? Ayıp! Dünyevi ve ilahi hangi adalete sığar bu davranış? Lütfen market yağmalamayı bırakalım ve gerekmedikçe evimizden çıkmayalım”

