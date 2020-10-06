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Zeynep Tokuş karın hareketiyle şaşırttı
Yoga eğitmeni olan eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabından yaptığı karın hareketini paylaştı.
Magazin 6 Ekim 2020 - 17:13

1998 Türkiye Güzeli, eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga hocası olmuştu.

Yaptığı hareketler ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram’da yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

43 yaşında ve 3 çocuk annesi Tokuş, abdominal masaj olarak bilinen bir hareketi yaparken takipçilerine de gösterdi.

Karın kasları içeri çekip geri bırakan Tokuş, akıllara durgunluk veren o anları “Nauli Abdominal masaj ve karın kaslarını güçlendirmek, boşaltım sistemini temizlemek için ideal bir egzersizdir” notuyla Instagram hesabından paylaştı.

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Son güncelleme: 17:19 - 06.10.2020
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