Zeynep Tokuş karın hareketiyle şaşırttı

Yoga eğitmeni olan eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabından yaptığı karın hareketini paylaştı.

1998 Türkiye Güzeli, eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga hocası olmuştu.

Yaptığı hareketler ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram’da yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

43 yaşında ve 3 çocuk annesi Tokuş, abdominal masaj olarak bilinen bir hareketi yaparken takipçilerine de gösterdi.

Karın kasları içeri çekip geri bırakan Tokuş, akıllara durgunluk veren o anları “Nauli Abdominal masaj ve karın kaslarını güçlendirmek, boşaltım sistemini temizlemek için ideal bir egzersizdir” notuyla Instagram hesabından paylaştı.