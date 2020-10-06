Zeynep Tokuş kimdir, kaç yaşında?

Zeynep Tokuş ilk olarak 1998 yılında bir güzellik yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Daha sonra Tokuş'un yıldızı, Deli Yürek dizisiyle de parladı. Oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş şimdilerde yoga eğitmenliği yapıyor.

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

Zeynep Tokuş, 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

1998 Star TV Güzellik Yarışması’nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canlandırmıştır.

2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.

İlk evliliğini 2000-2004 yılları arasında iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş’un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi.

2005 yılında Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de oğlu Ali dünyaya geldi.

Üçüncü evliliğini Ağustos 2011’de Erdem Yılmaztürk'le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.