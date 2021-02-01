Zeynep Tokuş yeni tezgahını test etti

Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı ‘Deli Yürek’ dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı.

En son ‘Buzda Dans’ yarışmasında boy gösteren Zeynep Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı.

Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliğine başladı.

Yaptığı akrobatik yoga hareketleri ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram’da yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

“SEVGİ VE ŞİFAYLA KALIN”

Bu kez mutfağından bir kare paylaşan Tokuş, fotoğrafına, “Yeni tezgahımı test ettim onayladım. Sağlammış! İyi pazarlar diliyorum… Sevgi ve şifayla kalın” notunu düştü.

43 yaşında ve üç çocuk annesi Tokuş, geçen haftalarda da eşi ile yoga öncesi ısınma hareketleri yaparken çekilen anlarını paylaşmıştı.