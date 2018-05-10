Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte güzel oyuncu ile ilgili merak edilenler…

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte güzel oyuncu ile ilgili merak edilenler…

Bugünlerde Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? sorusu magazinin merak edilen konularından biri. Sebebi ise Cansel Elçinle birlikte görüntülenmesi. Peki Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte Bayat'ın kısa biyografisi ve hakkında merak edilenler...

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Cansel Elçin’le yaşadığı aşkla gündeme gelen Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte güel ve yetenekli oyuncu ile ilgili az bilinenler ve kısa bir yaşam öyküsü…

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 tarihinde Mersin şehrinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk konusuna son derece meraklı isimlerden birisi olarak dikkat çeken Bayat, ilköğretim ve ortaöğretim sürecini Mersin'de tamamlamıştır. Lise eğitimi yıllarında okulun tiyatro kollarında aktif bir şekilde yer almaya başlamıştır.

Lise yıllarında ilerleyen süreçte yerel bazı projelerde küçük roller almaya başlayarak kendisini bu anlamda çok daha deneyimli hale getiren Bayat, lise eğitim hayatının ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakultesi'ni kazanarak buradan başarılı bir şekilde mezun olma şansına erişmiştir. Eğitiminin ardından staj safhasında iken hayali olan oyunculuk için girişimler yapmaya başlamıştır.

Staj sürecinin belli bir safhasından sonra oyunculuk eğitimi için İspanya'ya giderek konservatuara girmiş ve burada profesyonel oyunculuk eğitimi almış ve kendisini çok daha ileri seviyeye taşıma şansına sahip olmuştur.

KARİYERİNİN İLK YILLARI

İspanya'da başarılı bir şekilde oyunculuk eğitimi almasının ardından Türkiye'ye döndü ve ilk olarak Türkiye, Zeynep Tuğçe Bayat'ı Turkcell reklamlarında tanıtım yüzü olarak tanıdı. Turkcell reklamlarının önemli bir kısmında yer alan oyuncu, zaman içerisinde dizi yapımcıları tarafından da keşfedildi.

2007 yılında başlayan Arka Sıradakiler dizisi ile birlikte ilk profesyonel oyunculuk deneyimlerine adım atmıştır. Döneminin en çok izlenen dizi projelerinden birisi olarak dikkat çeken bu projede aynı zamanda Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Anıl Altan gibi isimler yer alıyor ve çok ciddi anlamda izleniyordu.

2010 yılında televizyon ekranlarının sevilen projelerinden birisi olarak dikkat çeken Gönülçelen dizisi kadrosuna dahil edilen ve burada Nevra karakterine hayat veren genç isim, dizide aynı zamanda Cansel Elçin, Tuba Büyüküstün, Umut Kurt, İlhan Şeşen ve Onur Saylak gibi isimler de yer almıştır ve proje çok ciddi anlamda tutulmuştur.

KARİYERİNİN GELİŞİM YILLARI

Bu projenin ardından ise tüm Türkiye genelinde tanınmasına en çok imkân sağlayan projelerden birisi olan Yıldız Masalı dizisi kadrosuna girme fırsatını yakalamıştır. Bu dizide kısa zaman içerisinde çok ciddi şekilde ilgi görmüştür. Dizide kendisi ile birlikte Gökhan Özen, Hakan Bilgin, Bülent Şakrak, Turgut Tunçalp gibi isimler de yer almıştır. Bu dizide tüm Türkiye genelinde tanınan bir isim olmuştur.

Bu proje ile birlikte kendisini kısa zaman içerisinde herkese gösteren Zeynep Tuğçe Bayat, aynı zamanda 2015 yılında Çilek Kokusu dizisi kadrosunda yer almaya başlamıştır. Bu dizide sevilen gençlik dizilerinden birisi olarak dikkatleri çekmiştir. Dizide kendisi ile birlikte Demet Özdemir, Yusuf Çim, Ekin Mert Dayanmaz ve Mine Tugay gibi isimlerde yer almıştır.

GÜNCEL PROJESİ

Kısa bir zaman dilimi içerisinde sektörün en çok sevilen genç bayan oyuncularından birisi olma başarısını gösteren Bayat, 2016 yılında başlayan Seviyor Sevmiyor dizisi kadrosunda yardımcı oyunculardan birisi olarak dikkat çekiyor. Sevilen bu dizi projesinde aynı zamanda Gökhan Alkan, Zeynep Çamcı, Yiğit Kirazcı, Gonca Sarıyıldız gibi isimler yer almaktadır.

Sinema oyuncusu Cansel Elçin ile sevgilidir.