Zeynep Yılmaz takipçisinin yazdığı yoruma sinirlendi, cevap verdi, sonra hepsini sildi

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, 1994 yılından bu yana arkadaşı olan Melda Aksu ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve “1994-2020 bir varmış bir yokmuş… Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde, deve tellal, pire berber iken” diyerek paylaştı. Bunun üzerine bir takipçisi ‘Resmen evrim geçirmişsiniz’ yazdı.

Yoruma çok sinirlenen Yılmaz “26 yıl baya bi evrim tabii… Ne değişmiş pardon? Burnumuzu mu yaptırmışız? Yüzümüzü mü gerdirmişiz? Dudaklara silikon mu taktırmışız? Ne ima ettin? Yaptırsam da yaptırdım derim zaten. Neyin peşindesin?” yazdı ve ardından da hem takipçisinin hem de kendi yorumunu sildi…