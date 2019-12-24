Zeynep Yılmaz’dan Şeyma’ya ‘Budala’ göndermesi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'nın "yuva yıkmak" ile ilgili açıklamalara Dostoyevski'nin Budala kitabından bir cümleyle cevap verdi.

Şeyma Subaşı, bu sabah bir YouTube programına katıldı ve “Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz’ın yuvasını yıktı” iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

“Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor” diyen Subaşı, “Hakkında şöyle bir imaj var. ‘Şeyma çocuk yaptı, yuva yıktı, evlendi, Acun'dan serveti kaptı' Peki Şeyma – Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar. Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir. Yuva sağlamsa başka birileri yüzünden o yuva yıkılmaz zaten. Yıkılıyorsa başka bir şey vardır devam eden, evliliklerini sarsan.”

DOSTOYEVSKI İLE GÖNDERME

Subaşı’nın açıklamalarına Zeynep Yılmaz, Instagram’dan cevap verdi. Yılmaz, usta Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin Budala isimli klasik romanında geçen “Bu devir, sıradan insanın en parlak zamanı, duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin, hazıra konmak isteyen bir kuşağın devridir” cümleyi paylaştı.